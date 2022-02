Rouen. Bonne table à Rouen : In Situ, 35 Rue Lecanuet

À l'approche de Noël, nous nous offrons un plaisir de fêtes avec un déjeuner chez In Situ, café-restaurant chic à deux pas du musée des beaux-arts. À l'intérieur, l'ambiance est moderne avec un grand bar central où certains s'accoudent pour déguster un verre de vin ou un café. Tout autour, des tables pour s'essayer à une cuisine traditionnelle remise au goût du jour.

La tradition dans la finesse

Je choisis à la carte. En entrée, un saumon gravlax à l'aneth accompagné d'une mousseline de betteraves et de chèvre frais. La composition de l'assiette est simple et structurée, les saveurs s'accordent parfaitement. Une belle mise en bouche avant le plat principal. J'opte pour un magret de canard accompagné d'une mousseline de butternut et d'une marmelade de châtaignes. Le morceau est copieux mais surtout parfaitement cuit : légèrement grillé en surface et parfaitement rosé au cœur. La viande fond en bouche. Les châtaignes, encore légèrement fermes, viennent apporter au plat une saveur tout à fait de saison. Pas de doute, les fêtes de fin d'année approchent. Un café gourmand avec une mousse de chocolat blanc, un cake aux pommes et une panna cotta viennent conclure ce repas de fête. Un verre de viognier pour accompagner le tout et la note reste maîtrisée. 34 euros dans mon cas. Un plaisir des papilles qui reste abordable dans cette adresse à recommander, entre le chic et le décontracté.

In Situ : 35 rue Lecanuet à Rouen. 02 35 88 93 48

