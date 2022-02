Hors Normandie. Il retrouve son alliance chez Leroy Merlin... 18 ans après l'avoir perdue !

Imaginez un peu perdre votre alliance pour que dix-huit ans plus tard elle se retrouve dans un grand magasin de bricolage, insensé et pourtant c'est bien ce qui est arrivé à ce couple Marseillais le 7 décembre 2017. Nadia et Pascal se sont mariés en 1996 sauf que trois ans plus tard, le marié a perdu son alliance.

Les réseaux sociaux à la rescousse

Grâce aux réseaux sociaux, Pascal a pu retrouver sa bague par le biais de son certificat de mariage. En effet, le magasin de bricolage a lancé un avis de recherche sur Facebook avec un seul indice : des noms gravés à l'intérieur.

L'histoire a été massivement partagée pour retrouver l'heureux couple, ce qui s'est fait assez rapidement. En revanche, personne ne sait comment la bague s'est retrouvée là-bas…