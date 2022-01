Mondeville. La Vignery, nouveau caviste à Mondeville près de Caen

La Vignery a ouvert ses portes dans la zone commerciale Vallée Barrey à Mondeville (Calvados). Le concept du magasin est de "se positionner entre le caviste et la grande distribution", précise Olivier Massot, responsable de la cave à vins.

Des "prix plaisir" à moins de 10 €

"Le monde du vin vous appartient enfin", c'est le slogan de l'enseigne. Avec 1 700 références dont plus de 400 vins à "prix plaisir" (moins de 10€), la Vignery tient ses promesses. Le magasin propose également un large choix en bières, whiskies et rhums. "On s'adapte au budget et au goût de chaque client", explique Olivier Massot.

Déguster avant d'acheter est possible grâce aux 40 vins proposés à la dégustation. La cave à vins organise des formations œnologiques, d'une valeur de 34€ par séance, sous forme d'ateliers en groupe : l'occasion de tout savoir sur les grands cépages de France, les vignobles de Bourgogne ou encore les whiskies du monde. Côté fêtes de fin d'année, des coffrets sont en vente ainsi que des bons cadeaux.

Pratique. La Vignery, 3 rue Robert-Schumann, ZAC Vallée-Barrey. Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30. Tél. 02 31 82 20 13