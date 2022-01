Cherbourg. Manche Iles Express: le Victor Hugo sera bientôt plus grand et plus confortable

Le Victor Hugo en actuellement chantier, aux CMN, les Constructions mécaniques de Normandie, à Cherbourg (Manche). Il va y rester jusqu'au 15 mars 2018, pour être reconfiguré afin de répondre à l'augmentation du nombre de passagers. Sur les lignes maritimes vers les îles anglo-normandes, le département de la Manche a totalisé près de 3 000 passagers supplémentaires, entre 2015 et 2016.

1,2 million d'euros

Ce chantier va notamment permettre de pousser la capacité du bateau à 237 places, soit 44 de plus qu'actuellement. Cela s'ajoute à une propulsion plus fiable et davantage de confort, grâce à une meilleure tenue à la mer. Coût de l'opération: 1,2 million d'euros. Moins cher que la construction d'un bateau neuf, évaluée à 5 millions d'euros par le département.

