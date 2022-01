Ifs. Calvados : il accueille les pompiers avec un pistolet

Un homme âgé de 26 ans a été jugé le mercredi 6 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (calvados) pour violence avec menace d'une arme, ceci le jeudi 24 août 2017 à Ifs, au sud de l'agglomération.

L'homme se saisit d'une arme

À l'arrivée des pompiers l'individu qui ne s'y attendait pas est d'abord surpris avant d'entrer dans un grand état d'énervement. Il se saisit d'un pistolet remisé dans un tiroir et met en joue les trois hommes "Dégagez ! Je veux me suicider, je veux qu'on me laisse tranquille !" Puis, déjà alcoolisé il avale un verre de whisky avec des médicaments. Sur les trois pompiers, deux, particulièrement choqués se constituent partie civile et sollicitent 1 000 euros chacun de préjudice moral.

"Un pistolet avec des balles à blanc, ce n'est pas illégal"

En 2016 le prévenu avait déjà été jugé pour violences conjugales et avait eu de la part du tribunal injonction de soins.

A la barre il explique qu'à l'époque il était très dépressif et qu'il s'est senti agressé par l'intrusion des pompiers "Mais ce n'était qu'une arme avec des balles à blanc, en posséder n'est pas illégal" Ce à quoi la procureure rétorque que pour les victimes le choc émotionnel est le même. Elle requiert une peine de travaux d'intérêt général et une obligation de soins.

L'homme se voit condamné à 105h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois sinon ce seront 3 mois de prison ferme. Il devra verser à chacun des deux pompiers 300 euros de préjudice moral. Injonction de soins lui est de nouveau faite.

