Rouen. Le prix Femina des lycéens remis, à Rouen, à Jean-Baptiste Andrea

Près de 400 jeunes normands, et issus d'un lycée de Créteil (Val-de-Marne), ont participé à la deuxième édition du prix Femina des lycéens. Le jury, composé de 13 jeunes (onze filles et deux garçons), a décidé mercredi 6 décembre 2017, de remettre la récompense à l'écrivain Jean-Baptiste Andrea pour son premier roman "Ma Reine", paru aux éditions L'Iconoclaste. La cérémonie s'est tenue à la librairie L'Armitière à Rouen (Seine-Maritime).

Ce livre raconte une histoire d'amour sombre et déchirante, vue à hauteur d'enfant. "Ce qui fait le charme de ce roman est sa simplicité d'écriture, en faisant un roman accessible et pouvant être lu par tous", a déclaré Arthur Comte, élève de 1ère à Fécamp, après avoir annoncé le nom du lauréat. "Il est simple mais avec une réelle poésie. Ses personnages sont attachants. On aurait envie d'être amis avec eux dans la vraie vie", a ajouté Kimberley Chaumont, lycéenne de Forges-les-Eaux.

Des "débats animés"

"Les débats ont été animés" mais le roman a recueilli onze voix sur treize, a précisé Arthur Comte. Ce livre a déjà été primé, ayant reçu en septembre le prix "Envoyé par La Poste".

Pour rappel, le Femina des lycéens a été lancé en collaboration avec le Prix Femina, créé en 1904 et dont le jury n'est composé que de femmes.

