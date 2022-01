Théâtre. Cyrano de Bergerac sur scène à Caen

"C'est un roc! C'est un pic! C'est un cap! Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule!" Tout le monde connaît au moins cette réplique de Cyrano de Bergerac pour l'avoir entendue au théâtre ou au cinéma. La pièce d'Edmond Rostand est parmi les plus célèbres du répertoire français. Dans cette version jouée au théâtre de Caen (Calvados) du mercredi 13 au dimanche 17 décembre 2017, le célébrissime Cyrano est joué avec brio par Gilles Privat. La mise en scène de Jean Liermier vient aussi rendre un brillant hommage à ce chef-d'oeuvre.

Cyrano de Bergerac, un conteur passionné!

Il est vrai que l'on connaît principalement Cyrano par son célèbre nez, sa cape et son chapeau. Mais savez-vous que c'est avant tout un excellent conteur et un poète passionné! Cyrano est un homme de théâtre et le succès de cette pièce ne s'est jamais démenti. C'est donc l'occasion de la découvrir ou la redécouvrir et passer un délicieux moment.

Pratique. Du mercredi 13 au dimanche 17 décembre au théâtre à partir de 20h. Tarifs de 8 à 25 €. Infos au 02 31 30 48 00

