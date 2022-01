Numérique. Google fait étape à Caen pour son tour de France !

Le Google Tour de France, un événement majeur pour faire vivre au grand public l'ère numérique et du digital, fait étape à Caen (Calvados) pendant 2 jours. Une belle opportunité pour la Ville de démontrer qu'elle est engagée dans la transformation numérique: les visiteurs pourront ainsi accéder librement à quatre pôles selon leurs choix.

Des "coaches google"

Quel que soit leur intérêt, leur besoin pour les nouvelles technologies, une vingtaine de "coaches Google" seront mobilisés pour conseillers les visiteurs. Que ce soit sur comment donner de la visibilité à une entreprise grâce au numérique ou tout simplement rappeler les règles pour surfer en toute sécurité sur internet, les objectifs seront très variés.

Conférences, ateliers pratiques, espace Lab et espace rencontres: quatre pôles seront organisés pour former et faire découvrir les technologies de demain. Au menu des conférences notamment: Comment construire sa marque et raconter une histoire sur internet? ou bien encore Comment lancer son activité à l'international? Autre espace tout aussi intéressant, des ateliers pratiques pour savoir comment créer son site internet ou travailler sur la manière d'analyser des données.

Ne ratez pas non plus l'espace Lab pour découvrir les innovations de Google et rencontrer les startups locales. Enfin si vous souhaitez terminer la visite en beauté, rendez-vous à l'espace rencontres pour bénéficier d'un diagnostic personnalisé si vous voulez augmenter votre visibilité. Au cours de cette visite à travers les différents pôles, vous pourrez également découvrir les projets numériques de la ville. Les enfants ne seront pas oubliés et auront par exemple la possibilité de dessiner et personnaliser les casques de réalité virtuelle.

Pratique. Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre de 9h à 18h. Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Accès libre. Infos sur le site www.caen.fr