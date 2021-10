Salon. Back to vintage : un salon pour remonter le temps à Caen

C'est une grande première : un salon aux couleurs vintage s'installe pendant deux jours au Centre des Congrès de Caen (Calvados). Les nostalgiques des années 1940, 1950 et 1960 pourront se replonger dans cette époque et chiner des objets, vêtements, mobiliers et déco.

Plusieurs dizaines d'exposants !

Lors de cette première édition, 60 exposants, originaire de toute la France, s'installeront sur 1 800m². Des barbiers revenus à la mode depuis quelque temps côtoieront des démonstrations de danses de l'époque. Le samedi soir, Miss Pin Up Normandie et ses dauphines viendront défiler pour le grand plaisir du public. Trois concerts sont prévus pour ce week-end vintage ainsi que l'élection de Miss et Mister Back to vintage. Et pour la partie restauration, un food truck proposera un hamburger à partager entre "vintageurs".

Pratique. Samedi 17 et dimanche 18 mars, de 11h à 19h. Centre des Congrès de Caen. Tarifs de base 5€. Tél. 02 31 85 10 20

