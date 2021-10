25ème foire gastronomique et commerciale de Torigni sur Vire

Dès vendredi et durant tout ce long week-end, Torigni sur Vire accueille sa 25ème foire gastronomique et commerciale. Une cinquantaine d'exposants seront présents, et une grande part viendra présenter des produit du terroir normands mais aussi de toute la France (métropolitaine et Dom-Tom).

De nombreuses animations vous sont proposées tout au long de ces 4 jours comme des ateliers culinaires ou des professionnels de la région viendront vous enseigner leurs techniques.

RDV dès demain place du chateau à Torigni sur Vire. L'entrée est à 1,50 euros, et vous permet de venir à volonté durant toute la durée de la foire!

Ecoutez Bernard Gros nous présenter cette édition 2011: