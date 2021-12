Le-Havre. L'université du Havre se mobilise contre le harcèlement

L'université du Havre (Seine-Maritime) s'engage contre le harcèlement sexuel et moral. Elle vient de créer une Cellule d'écoute, de soutien, d'analyse et de médiation (CESAM). L'idée est de créer un véritable lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des victimes.