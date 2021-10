Le-Havre. 24h pour l'emploi et la formation au Havre

Le Havre accueille ce jeudi 5 octobre 2017 les 24h pour l'emploi et la formation. Il s'agit de la 5e édition de ce salon qui se déroule au stade Océane. 30 à 35 professionnels seront présents pour proposer des offres d'emploi concrètes (plusieurs centaines) en lien avec le territoire havrais. Tous types de postes seront accessibles et tous types de contrats (CDI, CDD, stage et alternance). En 2016, 2 500 demandeurs d'emploi avaient fait le déplacement. Le salon avait débouché sur 500 entretiens après la tenue de l'événement.

Préparer son déplacement

Pour profiter au mieux de ces 24h pour l'emploi et la formation, il est nécessaire de se rendre sur le site internet du salon pour préparer au mieux son déplacement. Il est toujours utile de connaître la liste des entreprises présentes pour adapter au mieux son CV et son argumentaire. Petit conseil des organisateurs: privilégiez un déplacement l'après-midi (entre 14h00 et 17h00). L'affluence est moindre et vous aurez du coup plus de temps à passer avec les recruteurs.

Écoutez Thibaud Cottin, de l'organisation:

24h pour l'emploi et la formation - Stade Océane du Havre le jeudi 5 octobre 2017 - de 9h30 à 17h00 - Gratuit.