Le-Havre. Le Havre : les territoires positifs au cœur du LH Forum

4 000 personnes s'étaient rendues au LH Forum en 2017, cette année, les organisateurs, à savoir la fondation Positive Planet, la Ville du Havre, la CODAH et la CCI de Seine-Maritime, espèrent en accueillir autour de 5 000.

Cela fait 7 ans que ce forum sur l'économie positive est organisé au Havre. Cette année, l'accent est mis sur les territoires et leurs acteurs, d'où un changement de nom puisqu'il s'agit désormais du "Forum international des villes et des territoires positifs".

Économie positive

Avant d'aller plus loin sur l'édition de cette année, il est peut-être utile de faire à nouveau un point sur ce qu'est l'économie positive. Il s'agit d'une "économie durable offrant la possibilité aux générations actuelles de répondre à leurs besoins sans mettre en danger ceux des générations futures", indique le forum dans un communiqué.

C'est en fait la création de richesses avec une visée humaniste, sociale, de développement durable et tournée vers les générations futures.

Recentré sur les territoires

Après une journée consacrée aux jeunes avec des interventions auprès d'enfants et de lycéens, le LH Forum se présentera sous forme de conférences et débats sur le thème des villes et des territoires, vendredi 28 et samedi 29 septembre au Théâtre du Volcan du Havre. Il y aura par exemple une réflexion sur l'urbanisme positif, l'eau, l'intégration des réfugiés ou encore la transition écologique.

Retrouvez l'ensemble du programme ici.

Les acteurs du changement

Les acteurs de ces territoires composeront par conséquent l'axe central du forum. Une place importante est donc donnée aux maires, aux chefs d'entreprise, aux représentants d'associations, aux artistes ou encore aux scientifiques et intellectuels

Le maire de Pontevedra en Espagne, par exemple, interviendra pour parler de sa commune qui est la première ville au monde sans voiture.

Le LH Forum mise cette année sur des intervenants divers et variés afin d'attirer et d'inspirer. À noter par exemple la conférence du DJ Martin Solveig sur l'influence des territoires sur l'art. Il donnera également un concert gratuit sur l'esplanade de la plage du Havre samedi, à 19 heures.