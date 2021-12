Caen. Handball (Proligue, 10e journée). Caen battu de justesse par le leader Chartres (25-26)

Le match.

Pour le compte de la 10e journée de Proligue, les Vikings de Caen recevaient un gros morceau, Chartres, actuel leader. Mais les Vikings de Caen n'auront pas démérité, en s'inclinant d'une seule unité (25-26).Le début de la rencontre annonçait clairement la couleur du combat puisqu'il aura fallu attendre presque quatre minutes de jeu avant qu'une des deux formations débloque le compteur. C'est d'ailleurs Caen qui prenait les devants grâce à son capitaine Aguilar (1-0, 4'). Mais Magalhaes côté chatrain lui répondait aussitôt, pour tenir l'ascendant tout au long du match.

La muraille chartraine

Dans une rencontre qui aura mis du temps à se décanter, chaque ballon semblait plus que jamais précieux pour garder l'avantage. Et justement, Chartres exploitait à merveille ses montées offensives, lorsque Caen, de son côté, butait sur les montagnes adverses. Au physique impressionnant, Chartres comptait bien faire respecter la hiérarchie, mais rien de si simple. Caen reprenait un bol d'air en seconde période pour réduire la marque (17-19, 42')mais peinait dans des moments clés de la rencontre. À un quart d'heure du coup de sifflet final, les Vikings auraient pu profiter d'un turn-over mais les pertes de balle et leur manque de lucidité en ont décidé autrement. Une 3e et mince défaite de suite pour les normands mais qui demeurera néanmoins un match référence, notamment dans l'était d'esprit. La prochaine rencontre aura lieu le 1er décembre prochain contre Billière.

A noter dans les deux autres matchs concernant les clubs de Normandie, Cherbourg a été battu à Créteil 30-26 et Vernon a concédé le match nul à domicile devant Dijon, 24-24

Réactions.

Yannis Mancelle (Caen) : "On échoue mais on peut être fiers de nous. On a montré un autre visage en 2e mi-temps, on a su réagir et se remettre en question. Chartres méritent leur victoire, c'est une grosse équipe. Ils ont des gros gabarits à tous les postes et des joueurs d'expérience. On apprend sur ces matchs là. À nous de travailler encore".

Christopher Corneil (Caen) : "C'est frustrant surtout qu'on avait à coeur de gagner à domicile. On a pris un peu l'eau à certains moments avec 3 à 4 longueurs. Mais j'ai aimé l'état d'esprit de l'équipe où on a rien lâché jusqu'au bout. Nos petits détails comme les pertes de balle et nos passages en force nous coûte cher. On a encore l'envie de bien faire sur les matchs à venir".

Fiche Technique.

Mi-temps : 13-16 / Score final : 25-26 / Arbitre : J.F. Bourgeois

Caen : Moran, Pleta 1, Allais, Langevin 1, Mancelle 7, Zeljic 1, Rosales-Pousada, Sacko 3, Garcia 4, Aguilar 3, Rossi 1, Corneil 4. GB : Serdarevic 15 arrêts, Arsenic. Entr : Dragan Mihailovic.

Chartres : De la Salud, N'Diaye, Feutrier 1, Molinie 5, Kieffer 2, Kudinov, Baart 1, Baptista 1, Detrez, Basic 4, Cham 2, Benezit, Roche 3, Magalhaes 7. GB : Candeias 12 arrêts, Grahovac Entr : Jérémy Roussel.

