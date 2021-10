Caen. Handball (Proligue, 20e journée). Caen s'incline logiquement face à Chartres (33-26).

Co-leader de Proligue, Chartres partait largement favori face à des caennais on ne peut plus en difficultés, malgré leur correcte victoire face à Sélestat la semaine passée. Malgré un mano à mano en début de rencontre, bien emmenés par Mancelle et Aguilar, les Vikings de Caen (Calvados) ont perdu gros au quart d'heure de jeu. Christopher Corneil, l'homme en forme du moment, sort sur béquille à la cuisse. Un coup dur pour Caen qui voit ensuite les locaux s'envoler avant la pause (19-12, 30'). Caen encaisse un 6-0 et subit défensivement.

Rossi et Langevin en forme mais pas suffisant

Les locaux creusent l'écart dans les dix premières minutes du second acte(25-17, 40') avant que Caen ne profite enfin d'un léger trou d'air adverse pour réduire le score. Ils obligent même Jérémy Roussel à poser le temps mort après avoir encaissé un 4-1. Rossi, qui aura inscrit 100% de ses tirs mais aussi Langevin, de ses contre-attaques, viennent légèrement réduire l'écart (26-21, 45'). Mais le mal est fait et Chartres ré-enclenche la 2e en retrouvant son organisation défensive. C'est un véritable cauchemard que vit Sacko face à la muraille adverse.

Écœuré, Caen encaisse sa 12e défaite de la saison et pointe juste au-dessus de la zone rouge. Une moyenne affaire avant de recevoir Istres, le leader, vendredi 30 mars prochain (20h30).

Fiche technique.

Mi-temps : 19-12 / Score final : 33-26 / Arbitres : Miloud Chami et Aissame Mili.

Chartres : N'Diaye, Feutrier 7, Molinie 3, Kieffer 1, Kudinov 4, Baptista 2, Detrez 1, Basic 8, Cham 1, Benezit 1, Roche, Magalhaes 5. GB : Grahovac 7/23 arrêts, Candeias 5/15 arrêts. Entr : J.Roussel.

Caen : Moran, Pleta 2, Allais, Langevin 5, Mancelle 5, Zeljic, Rosales-Pousada 2, Sacko 2, Garcia 1, Aguilar 2, Rossi 5, Corneil 2. GB : Serdarevic 9/22 arrêts, Arsenic 3/22 arrêts. Entr : D.Mihailovic.

