Handball (Coupe de France). Caen se déplace en banlieue parisienne

À l'occasion de 32e de finale de Coupe de France, les Vikings de Caen (Calvados) se déplaceront à Torcy (Ile-de-France) ce samedi 18 novembre 2017. Une rencontre à saveur particulière puisqu'ils retrouveront un ancien caennais, Charly Sossou.

Pas question de repos pour les Vikings de Caen! Enchaînant trois rencontres en l'espace de deux semaines, les hommes de Dragan Mihailovic s'apprêtent à rencontrer Torcy, pensionnaire de N1, pour le compte des 32e de finale de Coupe de France ce samedi 18 novembre. Une rencontre attendue du côté des banlieusards parisiens, contraints même d'être délocalisés dans la salle de Pontault-Combault. "La Coupe nous permet de jouer des équipes plus fortes que nous, c'est une belle fête pour le club et une bonne expérience. D'ailleurs on a été obligés de délocaliser le match car notre gymnase était trop petit : ça montre l'engouement qu'il y a autour!", explique Charly Sossou.

L'heure des retrouvailles

Victime d'une issue de saison compliquée l'année dernière, l'arrière gauche a hâte de retrouver d'anciens coéquipiers, peu nombreux aux vues des modifications de l'intersaison. "C'est un clin d'oeil sympa de jouer contre son ancienne équipe, ça fait plaisir. Je sais que si je marque ou si Denis (Serdarevic, nldr) arrête mes tirs, il y aura un jeu de regards entre nous". Pourtant copains en dehors, il n'est pas question de faire de cadeaux sur le terrain, prévient le portier caennais "Je suis content de jouer contre Charly (Sossou, ndlr). Pendant le match, ce sera la compétition. On se connait très bien tous les deux, ce sont de beaux duels à venir surtout qu'il est très joueur".

"Un bon match de travail"

Chacun positionné en milieu de tableau, 4e/8 pour Torcy en N1 et 6e/14 pour Caen en Proligue, les Vikings de Caen sont présumés favoris mais devront faire face aux contre-attaques et montées de balles rapides des torcéens. Globalement en place défensivement depuis le début de la saison, les partenaires de Denis Serdarevic abordent cette rencontre, sans pression, mais avec un objectif clair : travailler l'attaque. "Ça sera un bon match de travail pour réguler l'animation offensive. Il faut travailler les relations collectives et les enclenchements et réduire un maximum les pertes de balles", conclut l'une des pièces maîtresses caennaises, qui tourne à une moyenne de dix arrêts par match.

Les Vikings de Caen retrouveront le championnat le vendredi 24 novembre (20h30) à domicile contre Chartes, actuel leader.

