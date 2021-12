Hors Normandie. Remportez vos consoles de jeux rétro dans Normandie Matin sur Tendance Ouest

Cette semaine entre 7h et 9h Wilfried vous offre votre console de jeux rétro en jouant soit :

Au HIT DE LA SALLE DE BAIN entre 7h et 8h sur Tendance Ouest

Retrouvez le hit diffusé dans la salle de bain et gagnez votre console rétro SEGA Méga-Drive d'une valeur de 89 euros avec plus de 80 jeux pré-installés, dont 5 jeux Sonic, Golden Axe et 3 jeux Mortal Combat.

A GRATTER LA NORMANDIE entre 8h et 9h sur Tendance Ouest

Chaque matin, Tendance Ouest cache des cadeaux derrière les lettres du mot, NORMANDIE, grattez l'un des lettres et gagnez votre Atari Flashback 8 d'une valeur de 80 euros avec plus de 100 jeux dont Pacman, mais aussi des jeux de football, basket, baseball, volley ou encore le mythique Space Invaders.

Pour vous inscrire, envoyez par SMS le code WILFRIED au 7 11 12 (65 centimes + prix du SMS)