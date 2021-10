Rodolphe Thomas : “Continuons le changement”

Vous êtes à mi-chemin de votre second mandat et vous avez souhaité le mettre récemment en valeur. Est-il si bon ?

“Il me semblait important de rendre compte à la population de toutes les actions initiées tant sur la politique de l’habitat, que sur l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle, la culture, l’économie en générale, etc. Il me paraissait également important de pouvoir affirmer, haut et fort, qu’à l’échelle de l’agglomération, il existe une ville qui met en oeuvre une véritable politique en direction de la population. Ce bilan est-il bon ? En tout cas, selon une étude que nous avons réalisée, 80% des Hérouvillais* semblent satisfaits. Mais il y a encore beaucoup à faire, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la prévention et de la sécurité”.

Hérouville a beaucoup évolué ces dernières années. Un peu trop ?

“Il était important de lancer un vaste programme de rénovation. Oui, la ville a changé, avec la volonté de modifier son image. Ce qui m’importe le plus, c’est le regard que portent les Hérouvillais sur leur ville et celui qu’on lui accorde à l’extérieur. C’est cela qui donne du sens à l’action politique”.

Justement, une affaire de caillassage de tramways et de bus est venue dernièrement entacher de nouveau l’image de votre ville...

“J’ai toujours porté des efforts plus que particuliers sur la prévention et la sécurité à Hérouville. J’avais alerté les services sociaux, la Police nationale, les magistrats, sur la situation des jeunes. Avec des sanctions et des mesures éducatives adéquates, nous aurions peut-être pu éviter cela”.

Votre slogan de mi-mandat est de “Continuer le changement”. Dans quelle direction ?

“Vous savez, Hérouville est une ville en perpétuel mouvement avec plus de 50% de logements sociaux. Nous devons toujours être attentifs, servir d’amortisseur parfois. Etre dans le changement, c’est être dans l’action et dans le mouvement”.

Il vous reste une deuxième partie de mandat à mener. Qu’allez-vous en faire ?

“Outre l’avancement ou l’achèvement des projets en cours de réalisation, je désire mettre en place des Conseils de cadre de vie. Ils favoriseront la rencontre avec les habitants, en permettant à l’équipe municipale d’expliquer le sens de son action et des engagements qui ont été pris”.

Serez-vous candidat aux prochaines Législatives de 2012 ?

“Avant les élections législatives, aura lieu l’élection présidentielle. Le Mouvement Démocrate a un candidat, François Bayrou, et je travaille activement à ses côtés, notamment sur le thème du logement de notre “Projet Humaniste”. Ensuite, nous aviserons...”

*NDLR : sur un échantillon de 504 personnes