Caen. A Caen, une résidence haut standing à la place de l'ancienne salle Georges Brassens

Ça bouge au 28 rue du 11 novembre à Caen (Calvados). L'ancienne salle de concert aux multiples vies, l'ex-salle Georges Brassens, va définitivement disparaître au profit d'une résidence haut standing. Le projet est mené par la société BG Promotion. La livraison est prévue pour le deuxième semestre 2020. Cinquante logements, du T1 au T5, devraient voir le jour.

"C'est une bonne chose que des appartements se construisent", analyse Serge Langeois, actuel directeur du Zénith et ancien directeur de la programmation de la salle Georges Brassens de 1983 à sa fermeture en 1994. De Johnny à Dalida en passant par Paolo Conte, de grands artistes se sont succédés sur cette scène mythique du centre-ville de Caen. "Cette période est l'une des meilleures de ma carrière, continue Serge Langeois, un soir il y avait du rock, un autre des valses de Vienne et de l'humour aussi".

Redynamiser le quartier

Ce bâtiment traversant qui donne à la fois sur la rue du 11 novembre et sur le Quai de Juillet a vu le jour en 1930. Il s'agissait alors d'une salle de cinéma, l'Eden, qui se transformait en music-hall. Détruit par les bombardements lors de la 2ème Guerre mondiale, le bâtiment sera l'un des premiers à être reconstruit dans la période d'après guerre. En 1952, le nouvel Eden est inauguré. Il s'agit toujours d'une salle de cinéma mais pas n'importe laquelle, la plus moderne du département, avec 1 300 places. En 1974, l'Eden devient le Concorde et en 1980, la ville de Caen rachète l'établissement. "Nous avons organisé un concours pour que les Caennais choisissent le nom de cette salle. Georges Brassens venait de mourir, ils ont décidé de lui rendre hommage", continue Serge Langeois. La salle de concert ferme ses portes en 1996. Deux restaurants ont ouvert successivement à cet emplacement. Sans succès. "Cet endroit était laissé à l'abandon, ça va redynamiser le lieu et le quartier", conclut Serge Langeois.