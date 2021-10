Idées loisirs Normandie : Week-end du 5 et 6 novembre

L'Atelier-médiathèque de Condé sur Noireau accueille Pierre Bellemare aujourd'hui. En avant première, il présentera son nouveau livre "Le Bonheur est pour demain" : rencontre, séance de dédicace, détour par le Château de Pontécoulant et lecture d'histoires extraordinaires sont au programme de la journée du célèbre animateur. La séance dédicaces aura lieu de 10h30 à 12h15 et puis de 15h30 à 17h, il lira quelques histoires extraordinaires.





Ce week-end et jusqu'à mardi, c'est la Foire St Martin à Saint Hilaire du Harcouet. De nombreuses activités sont programmées comme de la danse country ou des chansons normandes. Découvrez aussi un Salon de l'Habitat, de l'Ameublement, du développement durable sans oublier la traditionnelle Foire aux chevaux, poneys et bovins. Et la semaine prochaine, profitez de la Fête foraine Place de l’Hôtel de ville et de la Motte qui aura lieu les 11, 12 et 13 Novembre.





C'est demain qu'a lieu la remise des prix du concours annuel de la Confrérie de la Teurgoule et de la Fallue. Les meilleurs professionnels des métiers de bouche, apprentis, cuisiniers de restauration collective, amateurs et jeunes de 7 ans à 14 ans qui ont participé au concours national de cette spécialité normande seront récompensés à la salle des fêtes d'Houlgate à partir de 16h45.







Depuis hier et tout ce week-end à Caen, c'est le salon des loisirs créatifs. De 10h à 19h, venez rencontrer les exposants pour découvrir des trouvailles ou apprendre de nouvelles techniques. Entrée 5 euros au centre des congrès.







L'Ecole de Voile d'Urville Nacqueville organise aujourd'hui une compétition de Planche à Voile pour le criterium départemental. C'est l'avant dernière étape. La course se fera sous forme de slalom. Plus d'infos auprès de l'Ecole de voile.



La ferme culturelle du Bessin vous invite ce soir à son dîner spectacle. A l’heure du développement durable la mère paulette doit se recycler. Accompagnée par Jeannot le garde champêtre et ses commis-musiciens, la mère paulette quitte sa maison de retraite pour se lancer dans la poésie et le café-théâtre. C’est la crise, mais le spectacle continue. Retrouvez la troupe du Rurality show et son patois au fil de nouveaux textes mêlant actualité et poésie. Le Repas sera composé de nouvelles saveurs normandes. C'est à Esquay sur Seulles à 20h.





Amateurs de cirque RDV aujourd'hui et demain à Saint Pair sur mer pour une nouvelle édition du festival Second geste. La famille Morallès et le clown Boris Arquier enchanteront les petits et les grands. Renseignements et réservations à l'office de tourisme de Saint Pair sur mer.







Il n'y a pas de raison que seuls les humains pratiquent le sport. Venez découvrir cet après midi « Canin'ox » un événement sportif canin à Oxylane à Mondeville. 4 animations sont à découvrir : « le flyball », 1 démonstration de chiens de troupeaux, et puis 1 démonstration d'éducation et d'agility. RDV de 14h à 18h, c'est gratuit et ouvert à tous.





Demain après midi au théâtre de Coutances, venez swinguer au rythme des solistes de Coutances accompagnés de l'impérial Brass Band, c'est à 16h.







Apprenez-en plus sur l'histoire de la région avec une conférence donné en fin d'après midi à Bayeux. Vous seront expliqués les aspects de l'expansion viking du 8ème au 11ème siècle. C'est à l'auditorium de Bayeux à partir de 17h30 et c'est gratuit.





C'est ce soir la première édition de la Nuit du Mur, (de Berlin bien sûr!) organisé au Cargö. La salle des musiques actuelles consacre donc sa scène au style Berlin Underground, en partenariat avec le Mémorial de Caen. Vous pourrez écoutez 2 groupes qui vivent en Allemagne : Bonaparte, un groupe d'électro punk ravageur et ravagé, mais aussi le DJ Emmanuel 5. C’est gratuit et ça se passe dans « Le Club » au Cargö à Caen à partir de 20h30.



Depuis hier et jusqu'à demain, les Beatles sont à l'honneur à Ouistreham. C'est en effet le « beatles week-end » ! Des concerts sont prévus ainsi que des expos et hommages aux « 4 garçons dans le vent ». C'est aujourd'hui de 10h30 à 1h et demain de 11h à 18h à la grange aux dîmes. 10€ l'entrée pour profiter des 2 jours. Plus d'infos sur beatlesweekend.fr







Venez rire à Mondeville avec le festival d'humour « Mondeville sur rire » qui se poursuit jusqu'à mercredi. La soirée d'aujourd'hui vous propose 2 spectacles au carrefour socio-culturel et sportif: une conférence complètement déjanté « ils sont partout » suivie d'un drôle de concert avec « les divagabondes ». Demain, projection du film « the x-dimension » à 14h30.







Ce week-end et jusqu'à mercredi, le 2nd festival de cinéma La Tête ailleurs continue à Avranches avec pour thème l'Australie. Aujourd'hui projection du film d'animation Mary & Max à 17h et demain, vous verrez à la même heure « Muriel », une comédie romantique de 94 et puis à 19h « Samson et Délilah ». Le tout se passe au cinéma Le Star. 6 euros le film ou 20 euros les 5.





Aujourd'hui encore, c'est le festival Rock 'n Sound à Troarn. Hier vous avez entendu la pop-rock de Nozika, aujourd'hui place au sound sytem de Dar-K . Ouverture des portes à 20h, billetterie sur place.





On passe au foot avec plusieurs matchs aujourd'hui à 17: l'équipe de CFA de Caen reçoit Pacy sur Eure, en CFA 2 Granville affronte Sablé sur sarthe et puis Mondeville joue contre la Montagnarde.

Pour la Ligue 1, il faut attendre demain. Caen rencontre Dijon au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct dès 16h45 sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com pour suivre la rencontre, les analyses, mais aussi pour y déposer vos commentaires et pronostics.