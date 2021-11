Caen. Auteur d'un triplé, Fabien Colotti libère les Drakkars (3-2)

C'est une sacrée épine que Fabien Colotti a enlevée du pied des Drakkars de Caen (Calvados) ce samedi 11 novembre 2017. Face à Dunkerque (Nord), le joueur de Rouen sous licence bleue a inscrit les 3 buts, dont le but en or en prolongations, le plus important qui permet à son équipe de l'emporter 3-2, premier succès depuis un mois. Si le chemin vers les play-offs est encore très long, Caen s'est donné des raisons d'y croire, pour la première fois depuis longtemps, en dominant une équipe de haut de tableau.

Les buts

Caen : 27e : F. Colotti assisté par O'Connor et Keirstead

54e : F. Colotti assisté par Kuhn et O'Connor

64e (prolongation) : F. Colotti assisté par R. Colotti et Zubov

Dunkerque : 20e : Budinsky assisté par Garrido et Ballet

33e : Budinsky assisté par Ballet et Mikusovic

Les réactions

Luc Chauvel, entraîneur de Caen : "On a dominé tout le match même si ça n'a jamais été facile, les garçons ont tout donné pendant les trois tiers. Des garçons comme Fabien (Colotti) viennent de Rouen pour apporter un plus à ce groupe. J'ai eu des discussions avec chacun des joueurs, qui avaient perdu confiance en eux. Bien sûr nos soucis ne sont pas terminés, mais il faut savourer cette victoire."

Fabien Colotti, auteur des trois buts Caennais : "C'est magique pour moi, c'est une récompense et surtout pour l'équipe qui en a vraiment besoin. Je sais que ce que je fais ici est scruté à Rouen, c'est pourquoi je viens ici et donne tout pour ce groupe exceptionnel. C'est un plaisir de jouer avec mon frère, je ne pensais pas venir jouer aussi souvent à Caen cette saison."

La fiche technique

Caen - Dunkerque 3-2 (ap) (0-1, 1-2, 2-2)

Caen : Palis, Robert, Miquelot, Darge, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Nesa, Gente (GB), Garnier (GB, 17 arrêts), Plaideau, Ferey, F. Colotti (27e, 54e, 64e), Menard (C), Dubourg, Davenel, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

Dunkerque : Ballet, Houque, Young, Poirier, Thomas (C), Boudot (GB), Parisot, Chimienti (GB, 31 arrêts), Zeliska, Garrido, Delat, Thomm, Lafrance, Siegfriedt, Budinsky (20e, 33e), Blinka, Mikusovic, Pavlicek, Direr, Martial, Geoffroy-Lemoine

A LIRE AUSSI.

Hockey sur Glace : Caen revient victorieux de Briançon (4-5)

Les Drakkars de Caen laissent filer la victoire contre Tours (5-6)

Hockey. Battus à Courchevel, les Drakkars de Caen posent question

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars de Caen continuent de couler...

Hockey : les Drakkars de Caen piégés par La Roche-sur-Yon (1-2)