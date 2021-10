Un dentiste russe vous aide à vous soigner en vidéo.

Pourra-t-on bientôt soigner ses proches à domicile de maux de dents ? C'est ce que ce dentiste russe nous explique.

Bien sûr, inutile de prendre ce message au premier degré ! S'il était aussi simple de se soigner les dents, les dentistes ne s’embêteraient pas à faire 6 années d'études, le strict minimum pour pouvoir ouvrir son cabinet dentaire.

Cette vidéo est bel et bien un canular, ce dentiste bricoleur russe n'existe pas. Son auteur est l'ONG "Médecins du monde" qui tente de faire passer un message d'importance et d’interpeller les pays qui participent au G20 à Cannes depuis jeudi. Le message est le suivant : "La Santé n’est pas un Luxe" (www.lasantenestpasunluxe.org). L'ONG demande la création d'une couverture maladie pour les plus pauvres afin d'éviter les dérives. Les plus démunis ne peuvent pas se soigner dans certaines parties du monde faute de moyen, et plusieurs études le montrent : les pays pauvres ne sont pas les seuls concernés ! Par exemple, dans l'héxagone, un Français sur quatre ne se soignerait pas faute de moyens. Découvrez ci-dessous la vidéo ainsi que celles dans laquelle vous apprendrez à rafistoler une fracture du tibia avec du plâtre et une agrafeuse !