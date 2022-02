Une nouvelle invention remplacera peut-être bientôt l'auto-radio sur les motos.

Alexander Ishutin, un jeune musicien russe et passionné de moto a transformé son deux-roues et la vidéo de sa création fait le buzz sur la toile. Déjà plus de 3 millions de vues pour ce film réalisé par un automobiliste avec son téléphone portable sur une autoroute moscovite. Regardez ci-dessous, et découvrez cette moto customisée pour qu'elle puisse contenir une batterie et un guitariste en plus du conducteur. Même en roulant, on peut y faire de la musique ! Seul bémol : que ce soit le conducteur ou les passagers, personne ne porte de casque. Dommage à quelques jours seulement de la semaine de la sécurité routière !