Un pigeon qui aime le danger fait le buzz sur la toile.

Un pigeon casse-cou fascine les internautes actuellement sur les plateformes vidéo. C'est un véritable buzz pour cet oiseau qui décide de traverser une autoroute des États-Unis particulièrement fréquentée ! Notre volatile ne se démonte pas et décide de traverser sans voler quatre voies de circulation. On recense près de 500 000 vues actuellement. Il y a encore un petit peu de chemin à parcourir avant d'arriver au niveau de Snowball (un oiseau danseur très étonnant qui avait fait le tour du Net avec plus de 5 millions de vues il y a deux ou trois ans). Retrouvez ces deux vidéos ci-dessous. Cet oiseau va vous donner des sueurs froides mais rassurez vous, pour la petite histoire, il a relevé son défi sans aucune blessure ! Profitez en pour nous laisser vos commentaires sur cette page.