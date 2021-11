Saint-Aubin-sur-Mer. Calvados : il emboutit une voiture et porte plainte pour délit de fuite

Un homme âgé de 26 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 7 novembre 2017. Il lui était reproché un délit de fuite suite à un accident et une dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles. Les faits se sont produits en mai dernier à Saint-Aubin sur mer, au nord de l'agglomération.

Plus de 2 500 euros de dégâts

Le mercredi 24 mai 2017, lorsque l'homme vient porter plainte pour détérioration de son véhicule par quelqu'un qui a pris la fuite, les gendarmes procèdent à des investigations. Le résultat de ces dernières les pousse à interroger de façon plus approfondie le plaignant. Celui-ci reconnaît que, 48 heures plus tôt, rentrant fatigué de son travail, son véhicule s'est déporté sur la gauche et qu'il a embouti une voiture stationnée le long du trottoir. Les dégâts s'élèvent à plus de 2500 euros.

Incivisme routier à outrance

Pour la procureure, non seulement ce comportement dénote d'un manque total de responsabilité et s'avère être de l'incivisme routier poussé à outrance. "De plus son mensonge a obligé à une enquête inutile" Elle requiert 3 mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende et une suspension de 6 mois de permis.

Au final, il écope de 3 mois avec sursis et de 300 euros d'amende.

