Le café se vend sur trois roues aux marchés de Caen

Son entreprise ambulante, baptisée “Un sucre... ou deux ?” concrétise une idée venue d’ailleurs, notamment des Pays-Bas où l’ancien commercial en bar-tabac âgé de 25 ans s’est familiarisé avec cette vente très proche du client. Il s’est lancé, un souhait en tête : “je veux faire du chaud et du froid, des viennoiseries et des produits originaux de petit-déjeuner. Mais pour que ce soit rentable, je dois pouvoir circuler en centre-ville, en plus d’être présent aux événements importants de la ville. J’attends l’autorisation de la mairie.”

Le projet, autofinancé, mise sur le bon rapport qualité-prix des produits : son café, torréfié tous les vendredis du côté de Lisieux, ne coûte que 1 euro. “L’essentiel, c’est que tout le monde s’y retrouve !”