Hors Normandie. Une tablette éducative + l'album de Pink pour Marilyne de Fécamp, grande gagnante de "Cherchez, trouvez, gagnez"

Tom vous le rappelle régulièrement à l'antenne entre 9h et 13h, la fidélité est récompensée mais il y a aussi le côté chance ! Il peut se passer deux semaines entières sans que personne ne trouve l'objet mystère et à contrario il peut-être découvert en une ou deux journées.

Et cette semaine notre gagnante avait la réponse depuis un bon moment, malgré tout elle a attendu avant de s'inscrire. Un pari payant mais risqué au vu du nombre d'inscrits et du nombre de propositions données à l'antenne. Ces deniers jours beaucoup d'entre vous étaient sur la bonne voie, et la chance a souri à Maryline de Fécamp. Elle remporte la tablette éducative Genius XL de V-Tech + le dernier album de Pink "Beautiful Trauma".

Maryline de Fécamp découvre l'objet mystère Impossible de lire le son.

Dès maintenant une lampe de luminothérapie est à remporter dans "Cherchez, trouvez, gagnez" et le nouvel objet mystère a un rapport avec la cuisine. Alors une idée ?

Pour proposer vos idées, votre objet, les inscriptions sont possibles par SMS en envoyant le code TOM au 7 11 12 (65 centimes par message + coût d'envoi d'un SMS) ou bien en appelant la semaine entre 9h et 13h au 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute).