Court-métrages. A Rouen, le festival de courts-métrages This is england revient du 13 au 18 novembre

Le festival rouennais This is England présente une nouvelle sélection de courts-métrages inédits made in England, entre documentaires, fictions et animations, un lot de découvertes et une large gamme d'émotions à expérimenter à l'Omnia à Rouen (Seine-Maritime) du 13 au 18 novembre.

Promouvoir le court-métrage britannique

"This is england propose au public normand ce qui se fait de mieux en termes de courts-métrages britanniques, annonce Christophe Thierry, le directeur du festival. Tous les courts-métrages présentés sont très récents. Ils ont tout au plus un an et demi et ils sont complètement inédits en France". En amont, c'est un travail de fourmi que mène l'équipe du festival pour sélectionner les trente films qui seront au programme. "Chaque année, plus de 700 films sont postés sur la plateforme du festival, nous faisons également notre propre prospection auprès des boîtes de production ou dans d'autres festivals. C'est donc mille films que nous devons visionner pour faire notre choix. Il nous faut aussi créer les sous-titres puisqu'ils n'ont jamais été projetés en France".



Varier les plaisirs

Eliot Lardenois, le programmateur, équilibre ensuite chacune des séances en variant les styles et les thématiques. "Chaque soir, en moyenne huit à dix films sont projetés. Ils ont été retenus pour leur originalité et leurs qualités cinématographiques mais nous balayons des genres très différents : documentaire, fiction ou animations", reconnaît le directeur du festival. Cette année les films choisis durent quatre à trente minutes. "C'est toujours un défi de faire court et pertinent à la fois. Le court-métrage est un genre exigeant mais il y a une vraie culture du court-métrage à Rouen, constate Christophe Thierry. Le public est sensible à cette forme d'expression". Les spectateurs sont d'ailleurs partie prenante du festival puisqu'ils sont invités à voter à la fin de chacune des cinq séances et les courts-métrages plébiscités par le public seront à nouveau présentés à la soirée de clôture, le samedi 18 novembre.

Des thèmes dans l'air du temps

"Il se dégage une ligne directrice du festival, constate Christophe Thierry. Beaucoup de courts-métrages traitent du vivre ensemble, mais aussi à petite échelle des relations parents/enfants. Notre sélection de film témoigne aussi d'un humour typiquement british. Il permet d'aborder avec distance et empathie des thèmes graves et se distingue clairement de l'humour à la française plus polémique et frontal. Le cinéma anglais est plus humain et plus social".

Rencontres avec des cinéastes

Les rencontres avec les réalisateurs qui suivent systématiquement les séances permettent aux spectateurs de poursuivre leur réflexion et de connaître en plus le point de vue des professionnels eux-mêmes : "Une véritable leçon de cinéma", ajoute Christophe. Le court-métrage attire des publicitaires qui pour se faire plaisir autofinancent la production d'une fiction en format court, "ils se dégagent ainsi de la contrainte du long-métrage", mais c'est aussi un genre qu'affectionnent des anciens acteurs ayant le désir de découvrir l'envers du décor et qui permet à de jeunes étudiants en école de cinéma de se faire remarquer.

Jury 100 % made in England

Cette année en guise d'introduction, le festival invite le dessinateur de presse Steve Bell, bien connu outre-manche pour sa participation au quotidien The Guardian, à exposer ses caricatures à l'hôtel de ville de Rouen. Le dessinateur également réalisateur de court-métrages fait partie des membres du jury : "Un jury 100 % britannique cette année", précise Christophe Thierry. Au côté de Guy Myhill, réalisateur ayant remporté un Hitchcock d'or au festival du film britannique de Dinard en 2015 et Millie Marsch, jeune productrice, il aura la dure tâche de sélectionner les meilleurs courts-métrages de cette nouvelle édition.

Pratique. Du 13 au 18 novembre. Cinéma l'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 6€. www.thisisengland-festival.com

A LIRE AUSSI.

Cinéma : Rouen déroule le tapis rouge au court-métrage

Cinéma: un site normand accueille " Les courts en fête "

Festival d'Angoulême: Depardieu-Deneuve, Dupontel et Gallienne en avant-goût de la saison

Daniel Vannet, 56 ans, ex-illettré devenu acteur de son existence

Le palmarès complet de la cérémonie des Oscars 2017