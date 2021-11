Caen. Handball (Proligue) : Denis Serdarevic en puissance [interview]

Caen ne pouvait espérer un meilleur départ pour lancer sa 2e saison dans l'antichambre de l'élite française. Après avoir battu Istres et Créteil, deux cadors du championnat, Caen n'a enregistré que deux défaites en six journées. Focus sur le portier caennais, Denis Serdarevic.

Vous avez enregistré quatre victoires pour deux défaites, c'est un début de saison inattendu?

"C'est vrai, on ne s'attendait pas à cela. Globalement il y a une grosse fluidité dans le jeu mais en défense il y a toujours des petits réglages à faire, ce qui me paraît normal car la défense ce n'est pas simplement être précis sur des enclenchements mais c'est être solidaire".

Vous formez un duo décisif avec Arsenic ?

"Pour le moment, on est bien dans nos cages avec Luka (Arsenic, ndlr). On est là pour combler les passages à vide de la défense. Le rôle de gardien est un poste particulier : on est deux à avoir la même couleur de maillot, on est toujours ensemble pour échanger sur nos défauts et progresser".

Vous devez justement travailler ensemble, pour une seule place. C'est difficile?

"Non, on s'entend bien. C'est important d'avoir une rivalité très saine. Quand je le vois faire un bon match, je me dis que j'ai envie de faire aussi bien car c'est pour le bien de l'équipe. Il n'y a jamais d'arrière-pensées négatives, je me sens très bien avec lui".

Comment sentez-vous ce groupe version 2017-2018 ?

"En fin de saison dernière, ça a été compliqué de se dire que 2/3 de l'équipe partait, on avait un peu peur. Mais finalement, tous les joueurs sont impliqués dans la même direction pour faire avancer le collectif. On a tous envie de donner le meilleur de nous-même, et je pense que c'est normal d'avancer aussi bien".



Votre 2e saison en Proligue c'est l'année de la confirmation ?

"Tout le monde dit que la 2e année pour un promu est la plus dure. Beaucoup d'équipes proposent du beau jeu, et essayent de faire évoluer les effectifs vers le haut. Ça va être dur mais on a nos chances".

Les Vikings de Caen reprennent du service vendredi 3 novembre 2017 face à Limoges, au Palais des Sports de Caen.

