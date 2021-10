Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen redressent la barre face à Bordeaux

Après deux défaites de rang, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont bien rebondi mardi 17 octobre 2017 sur la glace des Boxers de Bordeaux, en allant s'imposer sur le score de 6-4 pour le compte de la 14ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Un match serré pendant le premier tiers-temps, qui ne voit aucune des deux équipes trouver la faille et qui se termine sur un score nul et vierge de 0-0.

Un deuxième tiers-temps explosif

Avec deux des meilleures attaques de la ligue, le match se débloque à la deuxième minute du deuxième tiers avec une ouverture du score signée David Wohlberg pour les Jaunes et Noirs. Six minutes plus tard, Chad Langlais donne le double avantage aux Rouennais (2-0). Une avance rapidement réduite puisque sur une de leurs nombreuses supériorités numériques, les locaux parviennent à réduire la marque par l'ancien rouennais Olivier Labelle (2-1).

Les deux équipes se répondent coup pour coup et David Wolhberg inscrit le troisième but normand de la partie avant qu'une nouvelle fois Olivier Labelle ne réduise la marque à (3-2). Petr Hubacek conclut ce tiers-temps animé en redonnant un d'avance aux Dragons (4-2).

Le match semble maitrisé par les joueurs de Fabrice Lhenry, qui continuent à presser à l'entrée du troisième tiers et marquent un cinquième but par Marc-André Thinel avant qu'Olivier Labelle, toujours lui, ne réduise une nouvelle fois la marque à 5-3.

Les Rouennais vont même se faire peur un peu plus d'une minute plus tard sur une nouvelle réduction du score par un autre ancien des Dragons, Julien Desrosiers (5-4). La fin de match s'annonce tendue mais Nicolas Deschamps redonne un coup de fouet à son équipe en inscrivant le but du 6-4.

Au classement, les Dragons de Rouen restent à la deuxième place et prennent quatre points d'avance sur leur adversaire du soir, troisième. Prochain rendez-vous vendredi 20 octobre 2017 avec le premier derby à domicile cette saison face aux Gothiques D'Amiens.

