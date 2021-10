Soprano, après la sortie de son 5e album en octobre 2016 a repris les routes de France pour une grande tournée. De retour au Zénith de Rouen le 20 octobre 2017, il séduit par la beauté de son message, la simplicité de ses mots qui percutent et sa bonne humeur contagieuse.

Authentique

En vingt ans de scène, le rappeur originaire de Marseille qui avait fait ses débuts dans le fameux groupe Psy 4 de la rime dans les années 90, a su creuser son propre sillon, trouver son style et voler de ses propres ailes. C'est en 2007 qu'il choisit de lancer son projet perso. A l'âge de la maturité, il livre en 2016 un album varié tant dans la thématique que dans le choix des styles, oscillant entre hip-hop, variété et rap. Celui qui revendique parmi ses influences aussi bien Amadou et Mariam, Kanye West ou Balavoine nous livre un style unique riche de ces diverses sources.

Mettre un mot sur les maux

Dans ce dernier opus, Soprano se surpasse. Il fait vibrer la corde sensible dans un titre assez sombre mais conçu comme un exutoire: Roule, dans lequel il évoque le destin tragique de Sya Stiles, son ami mort prématurément d'un cancer. Mais même si le sujet choisi est particulièrement triste, le morceaux n'en est pas moins lumineux.

Si dans ses autres titres il fait le constat de la montée de l'individualisme, du racisme et du culte de l'argent, il n'en sert pas moins un discours plein d'espoir. Même dans une société malade où l'homme est devenu capable de surpasser le diable, il donne l'espoir de meilleurs lendemains en rappelant l'ambivalence de la nature humaine.

Leçon de vie

Aujourd'hui papa, Soprano dédie une chanson à ses enfants, Post criptum, et ne cesse de crier un message d'amour : "L'amour est le meilleur fusil contre la terreur", clame t-il dans Everest, l'une de ses chansons les plus abouties musicalement. Mais Soprano puise aussi dans son expérience personnelle pour écrire Mon Everest, faisant référence à sa carrière: un clin d'oeil que les fans comprendront.

Ses thèmes sont des instantanés, des portrait chinois. Rihanna évoque par exemple la futilité des réseaux sociaux et la superficialité de certaines filles, alors que Kwell parle d'amitié. A travers la variété de ces thèmes, Soprano choisit un message universel de tolérance mettant au premier plan l'humain. C'est sans doute ce qui lui assure toujours une telle popularité le plaçant en très bonne position en terme de vente au niveau national après Maître Gims et Black M.

Pratique. Vendredi 20 octobre à 20h. Zénith de Rouen. Tarif 35€. premierrang.trium.fr

