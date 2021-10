Deauville. 51eme édition du rallye Paris-Deauville ce weekend

À Deauville vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 Octobre les voitures anciennes s'invitent chez nous à l'occasion du rallye Paris-Deauville. Une quarantaine d'automobiles plus belles les unes que les autres vont sillonner le paysage Normand avec évidemment de nombreux arrêts pour pouvoir être photographiées et notées, puisqu'un concours d'élégance aura lieu pendant la journée du dimanche. Entre balade dans le bocage Normand et arrêt au pied d'édifices historique, le rendez-vous sera aussi saisissant pour les participants que pour les spectateurs.

Le président du club de l'auto, Samuel BOHBOT, nous dévoile le programme du weekend:

Samuel BOHBOT nous parle du rallye

Le club de l'auto est multimarque et très axé sur les voitures d'avant-guerre et les cabriolets jusqu'aux années 60-65. Si vous souhaitez participer à un rallye comme celui-ci, il vous suffit d'avoir une voiture ancienne éligible aux critères, comptez 80€ par an pour l'adhésion avec possibilité de faire des rallyes à la carte.

À noter que le club organise tous les deux ans le rallye Paris - Granville (en collaboration avec la maison Dior).

Rendez-vous tout ce weekend à Deauville et dans ses alentours pour croiser et photographier ces belles mécaniques. Infos sur clubdelauto.org et programme complet sur www.deauville.fr