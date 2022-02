Foultitude d'accidents ... et de faits divers

Foultitude d?accidents hier soir dans la région :

A St Pierre du Regard, une collision entre une voiture et un jeune cycliste de 7 ans ? qui a été transporté au Centre Hospitalier de Flers.



Un malaise à l?origine d?une collision entre une voiture et un ensemble agricole à Ceaucé. Les 2 femmes qui se trouvaient dans le véhicule, ont été transportées au centre hospitalier de Mayenne.



A St Julien de Théroux : collision entre 2 voitures : 3 blessés transportés au centre hospitalier de la Ferté Macé.



Fuite de gaz à Argentan, Rue Jules Ferry, hier : suite à des travaux en cours dans cette zone pavillonnaire ? une quinzaine de personnes ont été évacuées le temps des réparations.



? et puis : un feu de tracteur, hier soir à Domfront.

