Argentan. Une branche de plusieurs tonnes casse et tombe sur des pierres tombales

L'incident est survenu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 juin. L'une des trois branches charpentières du cèdre du cimetière d'Argentan s'est cassée. L'imposante branche d'un poids de plusieurs tonnes est tombée sur des pierres tombales. Les dégâts matériels sont en cours d'évaluation. Les réparations seront prises en charge par l'assurance de la Ville qui contactera les familles des défunts concernées.

Plusieurs jours pour l'évacuer

Par précaution, un périmètre de sécurité a été installé autour de l'arbre remarquable. Les agents du service des espaces verts vont tronçonner et évacuer la branche par morceau. La tâche va nécessiter plusieurs jours de travail. Un diagnostic sera ensuite réalisé sur le cèdre afin de préciser quel impact la chute de la branche a pu avoir sur le reste du tronc et déterminer si l'arbre a été fragilisé ou non. La Ville agira en conséquence pour prévenir tout risque de récidive.

Le cèdre pourrait être fragilisé après cet incident. - Ville d'Argentan