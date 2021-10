Caen. Ventes : le camembert de Normandie est en grande forme

Les professionnels du secteur s'en vantent. Il faut dire que leur produit a le vent en poupe en cette année 2017 : les ventes de camembert se portent très bien. "Nous avions déjà connu une belle année 2016 avec une activité en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, explique Jean-Marie Cambefort, grand maître de la confrérie des Chevaliers du camembert, installé dans l'Orne. Et sur le premier semestre de 2017, les ventes sont de nouveau en hausse d'environ 10 %".

Plus dur pour le livarot et le pont-l'évêque

La barre des 5 500 tonnes annuelles a été atteinte l'an passé. La tendance ne trouve pas forcément le même écho auprès de l'ensemble de la filière de lait AOP qui englobe le camembert de Normandie, le livarot, le pont-l'évêque et le neufchâtel, et qui regroupe 539 exploitations laitières. Selon le média spécialisé Réussir Lait, qui rapporte les propos de Benoît Duval, président de l'Union des producteurs de lait AOP camembert de Normandie, livarot et pont-l'évêque, "les ventes des autres fromages continuent de baisser, même si la baisse est moins forte en 2016."

