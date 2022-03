Maître Corbeau, le spécialiste du fromage

Le midi, le chef propose un menu entrée et plat ou plat et dessert à 10,10 euros. De quoi susciter des envies à bon prix.



Une décoration au top

A mon arrivée, la serveuse m’installe au fond du restaurant, sous un puits de lumière. Agréable. J’ai pu aussi, le temps de parvenir à ma table, apprécier la décoration du lieu. Voilà pour une fois un établissement qui a tout misé sur sa spécificité : vaches, boîtes de camembert et autres éléments toujours en lien avec le fromage sont présents au mur à profusion. Ce jour-là, le menu à 10,10 euros propose en entrée une tarte au roquefort ou un oeuf cocotte à l’emmental ; en plat une crèpe aravisienne (reblochon, pommes de terre et lardons) ou de la pomme au lard ; et, en dessert, un fromage blanc au miel ou une tarte tatin. La tarte est énorme pour une entrée. Et se mange avec joie. La crèpe est elle aussi largement garnie. Il n’y a pas à dire : côté quantité, le client n’est pas volé ! Mes voisins de table ont opté pour une assiette de raclette. A en juger par leur mine satisfaire, je reviendrais pour la goûter !

Pratique. Maître Corbeau 8, rue Buquet à Caen. Tél. 02 31 93 93 00.