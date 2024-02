Bonne table à Caen. A La Verrière, charme et délice vont de pair

En entrant dans le restaurant La Verrière à Caen, je suis immédiatement séduite par l'atmosphère unique et inédite des lieux. Un plafond en verre laisse un doux soleil d'hiver entrer dans la pièce. Je choisis une place en dessous, et m'empresse de parcourir le menu. "Notre enseigne est une fromagerie traditionnelle à la base, avec le midi une carte brassicole", m'explique le co-gérant, Damien Vigier. Alors, j'opte en entrée pour des champignons farcis au chèvre frais et noix. L'assiette arrive, accompagnée d'une petite salade, légère et exquise, tout à fait à mon goût.

Luxe, calme

et volupté

Damien Vigier m'explique qu'au restaurant, ils essaient "de varier et de faire découvrir des fromages ou des vins, nos deux spécialités. Et pour cela, on va surtout à la rencontre des producteurs". Pour le plat de résistance, je succombe au hamburger au chèvre, qui arrive rapidement. Un dé-lice ! L'alliance chèvre, moutarde et oignons caramélisés est une vraie réussite, je me délecte. Tous mes sens sont en éveil. Mon palais est séduit.

Le hamburger au chèvre.

L'atmosphère est paisible, réchauffée par le soleil, et les senteurs venues de la cuisine embaument la pièce. "Avec Patrick Belkacem, l'autre gérant, on est amis depuis l'âge de trois ans. On a ouvert ce restaurant en mai 2023, et on voulait quelque chose à l'image de notre amitié… chaleureux." Pari relevé, et le service est fait avec le sourire et une amabilité hors pair. Enfin, je clos mon déjeuner par un assortiment de fromages variés et originaux.

"On cuisine avec la saisonnalité des produits en recherchant sans cesse de nouvelles recettes", conclut Damien Vigier. Le menu du jour qui comprend entrée, plat et dessert est à 22€. Le soir, les formules proposées tournent surtout autour de planches à partager (27€) et du fromage.

Pratique. 69 avenue Henry Chéron à Caen. Ouvert de 10h à 22h du mardi au samedi.