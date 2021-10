Caen. Final d'Éclats de rue : plus de 10 000 spectateurs, et beaucoup qui n'ont rien vu

C'était la foule des grands jours samedi 2 septembre 2017 autour du bassin Saint-Pierre à Caen (Calvados). Plus de 10 000 personnes avaient fait le déplacement pour assister au grand final du festival Éclats de rue.

Des contraintes de sécurité

Un spectacle grandiose, à base de musique, jeux de lumière, pyrotechnie et feu d'artifice. Problème: de nombreux spectateurs n'ont pas pu accéder au bassin.

Les 2% de la foule autour du port qui peuvent voir le spectacle final d'#EclatdeRue doivent l'apprécier, les 98% autres s'ennuient... #Caen — Bertrand Chesneau (@bbibouille) 2 septembre 2017

Sentiment partagé sur notre site tendanceouest.com. "Bienheureux les quelques chanceux qui ont pu voir le spectacle : il était quand même difficile d'approcher le bassin même en arrivant bien en avance... Organisation à repenser", regrette un internaute. "Deux heures de perdues, renchérit un autre lecteur. Le spectacle était certainement très beau mais il fallait être juste en face pour voir quelque chose. Impossible de suivre quoique ce soit quand vous étiez au tiers du bassin. (...) Nous sommes extrêmement déçus !"

La Ville de Caen a d'ailleurs tenu à présenter ses excuses dans un communiqué. "L'objectif est bien de permettre à tous de profiter de cette programmation gratuite et en extérieur, explique-t-elle. Le nombre de spectateurs, difficile à évaluer en raison de la gratuité du spectacle organisé sur un lieu ouvert, et les contraintes de sécurité renforcées en raison du plan Vigipirate, et aussi en raison de la nature du spectacle (pyrotechnie) ont entravé le bon déroulement de cette manifestation."

