Caen. Calvados : l'homme dit avoir trouvé le vélo volé

Mercredi 30 août 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un albanais âgé de 22 ans pour recel d'un bien provenant d'un vol ceci dans la nuit du mardi 20 juin 2017 à Caen.

L'homme ne coopère pas

C'est en le croisant sur le cycle que les gendarmes l'interpellent. Le numéro inscrit sur la plaque est bien celui du VTT volé quelques jours plus tôt. L'homme ne parle pas le français et même avec l'aide d'un interprète il refuse dans un premier temps de répondre aux questions. Un flou demeure donc quant à sa réelle identité et à son casier judiciaire. Il finit par reconnaitre que le vélo ne lui appartient pas et qu'il l'a trouvé derrière un buisson.

C'est donc pour recel, faute de preuves, que le ministère public requiert à son encontre 3 mois de prison avec sursis.

Ce sera la décision de la cour.

