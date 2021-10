Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole veut profiter de la trêve internationale pour travailler

Pas de match ce week-end pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) pour cause de trêve internationale. L'équipe en a donc profité pour travailler après un début de saison délicat en Ligue 2. C'est aussi l'occasion pour le coach Manu Da Costa de dresser un premier bilan : "Le bilan n'est pas du tout surprenant. Aujourd'hui en terme de jeu, de cohésion, et d'un point de vue mathématique, on attend plus".

Car avec deux nuls et trois défaites, QRM vit un début de championnat compliqué. "La priorité est de mettre les joueurs face à leurs responsabilités, d'avoir cette prise de conscience", ajoute le technicien normand.

En retard sur les objectifs

Pour cette première saison en Ligue 2, Manu Da Costa s'était fixé un objectif de points tous les cinq matches. Et après les cinq premières rencontres et un bilan comptable de deux points, le contrat n'est pas rempli. "J'avais demandé entre cinq et sept points. J'ai peut-être été gourmand parce qu'on est plutôt là pour pérenniser les choses", admet Manu Da Costa.

L'entraîneur est conscient du palier à franchir, et pour lui "il faut vite s'acclimater aux exigences de ce championnat. En terme de maturité, d'expérience et d'efficacité, on est en retard sur les autres équipes". Mais pas question de changer les objectifs fixés: "On va rester fidèle à nous-même, on va essayer de faire le mieux possible pour prendre des points."