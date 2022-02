"The Black Eyed Peas Experience" sortira le 10 Novembre!

Avec ce jeu, vous apprendrez tous les mouvements pour réaliser les mêmes chorés que les membres du groupe et vous pourrez vous amuser sur les tubes du groupe "Don't stop the party", "Pump it", "I gotta feeling", ...

"The Black Eyed Peas Experience" avait été annoncé en avant-première lors des concerts au Stade de France en juin dernier et avait depuis suscité beaucoup d'impatience chez les fans du groupe.

Le 10 novembre ils pourront s'amuser avec ce nouveau jeu interactif.

Site officiel du jeu : Cliquez-ici!