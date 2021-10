Meilleures ventes de jeux vidéo en France : ça danse!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 16 au 22 décembre :

1) Just dance 2014 (Wii) =

2) Fifa 14 (PS3) +2

3) Call of duty : Ghosts (PS3) =



Bienvenue dans les meilleures ventes de jeux vidéo en France ! Pas beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière . Ce sont les chiffres de la dernière semaine avant Noël qui viennent de tomber. Sous le sapin, on a donc pu retrouver en 3ème position, pas de changements, Call of duty : Ghosts sur PS3. En 2ème position, remontée de 2 places dans le classement Fifa 14 , toujours sur PS3 .Et le n°1 surprise de la semaine dernière continue à garder sa couronne, c'est Just dance 2014 sur wii. Les jeux familiaux et fun l'emportent donc pour les fêtes. Le chiffre de la semaine prochaine seront intéressants car ils nous permettront de savoir quels jeux ont choisi les gamers qui ont reçu de l'argent à Noël plutôt qu'un cadeau.



Verra t'on les jeux nouvelle génération (PS4 et Xbox one) l'emporter ? Réponse la semaine prochaine !