Rouen. Rentrée scolaire : comment reprendre le rythme ?

Pour que la rentrée soit plus facile, il y a quelques bons gestes à adopter. Marie Netchitaïlo est chef de clinique dans le service de neurophysiologie au CHU de Rouen.

Comment faire pour que les enfants aient moins de mal à reprendre le rythme?

"Pendant les vacances, on a tendance à se décaler tant au niveau du sommeil que de l'alimentation. Avant la rentrée, il faut essayer de se recaler sur un rythme scolaire. Il faut donc commencer par réveiller les enfants un quart d'heure plus tôt le premier jour et se coucher un quart d'heure plus tôt, cela permet progressivement de reprendre de bonnes habitudes. Au début, l'enfant peut râler mais il va s'y faire. Et le week-end précédant la rentrée, il faut garder le même rythme."

L'alimentation a-t-elle une incidence sur le sommeil?

"Pendant les vacances, les repas sont pris à des horaires plus lâches, parfois, les parents font manger les enfants d'abord... Il faut se réhabituer à les prendre ensemble comme dans le courant de l'année pour que les enfants aient des cadres. De même manger trop riche le soir n'aide pas à dormir. Le corps ne se met pas à la bonne température, il faut donc préférer des repas légers."

Y a-t-il d'autres éléments qui jouent sur la reprise?

"Les enfants sont parfois un peu angoissés avant de reprendre. Il faut leur expliquer comment vont se passer les choses. Quand ils vont à l'école, les enfants sont sollicités dès le matin alors pour faciliter la reprise, il faut être actif dès le matin après le petit-déjeuner, les emmener se promener ou faire un jeu. Il faut éviter qu'ils restent devant la télé toute la matinée."

A LIRE AUSSI.

A chacun et à chaque âge son sommeil

L'Espagne championne du monde du don d'organes