Mondeville. Au tribunal de Caen: Il a mis le feu à des herbages proches de centres commerciaux

Jeudi 24 août 2017 un quinquagénaire a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour destruction de biens appartenant à autrui par des moyens dangereux pour les personnes, faits commis à Mondeville et à Cormelles le Royal le dimanche 9 juillet 2017. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire deux jours plus tard.

"Il va falloir le prouver !"

Ce jour-là, dans ces deux communes, des feux se propagent dans des herbages d'herbes sèches dans le voisinage de centres commerciaux. Une personne est intriguée par le comportement d'un individu à proximité des incendies. Appréhendé, ses premiers mots seront "Les gars, il va falloir le prouver !"

Au bout du compte sa présence à l'audience fait état de ses aveux.

"Ce n'était que de l'herbe"

A la barre il dit avoir bu quelques bières et ne sait pas ce qui lui a pris "On fait n'importe quoi quand on n'est pas dans son état normal, mais, après tout ce n'était que de l'herbe, je ne me doutais pas que ça allait se propager comme ça"

Le procureur lui fait remarquer que les champs sont situés derrière des magasins comme Conforama ou Leroy Merlin et qu'il y a donc du matériel à proximité. "Avez-vous bien conscience de la dangerosité de votre comportement ? Vous avez allumé trois foyers différents !" Sont requis 8 mois de prison dont 2 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve.

Le quinquagénaire pyromane écope de 105h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois.

