Condé-sur-Noireau. Calvados : prés de 4g d'alcool au volant, du rarement vu !

Mercredi 23 août 2017, une femme âgée de cinquante ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Les faits se sont produits prés de Condé sur Noireau, à 21h30 le mardi 4 avril 2017.

Elle roule semi-inconsciente

Ce soir là, les gendarmes remarquent plusieurs véhicules garés en bordure de route avec leurs feux de détresse, tandis qu'une voiture roule à faible vitesse zigzaguant de droite et de gauche puis finit pas s'arrêter car la conductrice s'est tout bonnement endormie au volant. Les agents la soutiennent pour l'emmener en clinique où le contrôle sanguin accuse 3,93g d'alcool par litre de sang, autant dire à deux doigts du coma éthylique.

Problèmes familiaux à l'époque

A la barre, la prévenue explique qu'elle a traversé une période de quelques mois où elle buvait en prenant des anxiolytiques. "J'avais de graves problèmes de couple, mon mari était violent, il ne l'est plus maintenant. Quant à moi j'ai été hospitalisée et je suis sevrée."

Le procureur lui fait remarquer que pour atteindre un tel taux, elle avait du boire en grande quantité et souligne la gravité des faits en raison de sa dangerosité. Il requiert 2 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et une suspension de permis d'un an.

La défense sollicite l'indulgence du tribunal en raison des soins entrepris.

La cour suit le réquisitoire du ministère public. La suspension de permis sera toutefois un peu moins sévère : 8 mois au lieu des 12 requis.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il fonce sur des gendarmes avec sa voiture

Calvados : jugé deux fois pour des faits similaires en l'espace de quinze jours

Calvados : roman d'un conducteur alcoolisé en récidive

Ivre, il avait pris le volant et tué une femme de 26 ans à Caen

Dans le Calvados, l'automobiliste ivre percute une voiture à contresens