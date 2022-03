Le-Havre. Football (Ligue 2) : Le Havre leader provisoire

Le match

Et dire que l'on se posait des questions sur le potentiel offensif du HAC après les matches de préparation ! Même s'il est bien sûr beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, la réalité est là : les Ciel et Marine ont planté sept buts en deux journées. Alors c'est vrai, Bonnet et les siens ont été bien aidés par les deux expulsions auxerroises (Polomat pour deux vilaines fautes et Y Sané pour deux jaunes sur la même action, dont un pour contestation). Il n'empêche que c'était le scénario rêvé pour la première de la saison au stade Océane. Anecdotique ou pas, le HAC est leader. C'est la seule équipe de L2 à avoir remporté ses deux premières rencontres. Un plaisir qui ne se boude pas.

Les buts :

27 : Lancé par Touré, P. Sane s'échappe à la limite du hors-jeu et se présente seul face à Thuram. L'attaquant auxerrois fixe le portier havrais avant de décaler Philippoteaux, qui n'a plus qu'à expédier le ballon dans le but vide.

HAC - Auxerre : 0-1

68 : Fontaine sert Assifuah à une vingtaine de mètres du but bourguignon, plein axe. Le Ghanéen résiste à la charge de Touré et, bien qu'il semble perdre un peu ses appuis, parvient à tromper la vigilance de Boucher d'une frappe à ras de terre.

HAC - Auxerre : 1-1

85 : excentré sur le côté gauche de la surface icaunaise, Julan centre en retrait pour Assifuah, dont la frappe, légèrement déviée par un défenseur auxerrois, finit sa course au fond des filets.

HAC - Auxerre : 2-1

87 : Julan sème de nouveau la zizanie sur le côté gauche. Malgré un angle difficile et l'opposition de Youssouf, il envoie un missile en pleine lucarne.

HAC - Auxerre : 3-1

90 : Julan, encore lui, prend sa chance, sur le côté droit cette fois. Son tir est repoussé par Boucher mais le ballon retombe pile poil dans les pieds de Fehrat, qui troue une dernière fois les filets auxerrois.

HAC - Auxerre : 4-1

L'homme du match : Assifuah (Le Havre)

Et de deux qui font trois ! Déjà buteur la semaine passée à Tours, Assifuah s'est offert son premier doublé sur le sol français. Arrivé au HAC en février dernier, après la CAN, le Ghanéen avait passé son temps, jusque-là, à se remettre en condition physique. C'est désormais chose faite.

Réactions :

Francis Gillot (ent. Auxerre) : "A 9 contre 11, c'était mission impossible. Il n'y avait plus moyen de parler football, plus moyen de résister et de gagner ce match. Ce n'est pas à moi d'analyser les deux expulsions, c'est à vous (journalistes) de faire votre boulot et de dire si c'était mérité ou non. Le Havre m'a fait bonne impression mais on ne peut pas juger cette équipe sur la dernière demi-heure car il n'y avait plus de match."

Oswald Tanchot (ent. Le Havre) : "C'est une belle première à domicile. C'est important qu'on noue la relation avec notre public sur cette nouvelle saison. Ça été compliqué parce qu'il n'y avait pas de place en première mi-temps. On était timorés, il y avait un peu de crispation. Mais on a su se lâcher au fur et à mesure avec des circonstances de match qu'on a provoquées. Ce groupe a besoin de confiance, besoin de travailler dans un climat apaisé"

La fiche

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Hamel, Spectateurs : 8353

Expulsions : Auxerre : Polomat (57), Y Sané (78)

Le Havre : Thuram, Bese (Ozdemir 67), Moukoudi, Bain, Coulibaly, Youga, Fontaine, Fehrat, Bonnet, Assifuah (Ayasse 88), Mateta (Julan 77), Ent : O. Tanchot

AJ Auxerre : Boucher, Diallo, Tacalfred, Y. Sané, Polomat, Adéoti, Touré, Obraniak (N'Dicka 58), Philippoteaux (Youssouf 80), P. Sané, Yattara (Sakhi 46), Ent : F. Gillot

Buts : HAC : Assifuah (68, 85), Julan (87), Fehrat (90) ; Auxerre : Philippoteaux (27)

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen ont un pied en demi-finale