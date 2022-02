Sans permis, les deux acolytes condamnés

Interrogés par les policiers, les jeunes gens expliquent : “On veut aller voir nos copine”.

En fait, le véhicule est immobilisé pour réparations, et non assuré, le temps que le père de l’un d’entre eux le répare. Les policiers surveillent leur démarrage : rapidement la voiture fait des embardées, freine sans raison, et pour cause, aucun des deux n’a le permis !

D.T, 18 ans depuis seulement quinze jours (1,56 g/l) ne s’arrête pas au premier signe des forces de l’ordre. Au contraire, il accélère, brûle feux rouges et stops, monte la vitesse jusqu’à environ 100 km/h et contourne un barrage policier. En chemin, voiture roulant, il échange sa place avec son ami, T., 22 ans, (1,44 g/l). Mais, le véhicule, hors d’état de rouler à des ratés et s’immobilise, ce qui permet leur interpellation, vers 3h10.

Peine plancher pour l’un, sursis pour l’autre

Jugés en comparution immédiate vendredi 23 septembre, les deux acolytes expliquent que lors du premier contrôle, ils n’ont pas osé dire qu’ils partaient pour acheter de l’alcool à une épicerie de nuit.

D.T, déjà dix-neuf mentions à son actif, en récidive aggravée, a finalement été condamné à la peine plancher de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis comportant une mise à l’épreuve de deux ans. Son comparse, T., en cours de création d’une entreprise de récupération de palette, dix-huit mentions, mais coupable pour la première fois d’un délit routier s’est vu condamner à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.