Tennis de table : le Caen TTC n'a pas manqué ses débuts

Les pongistes caennais, qui disposent sur le papier de la meilleure équipe du championnat, se sont imposés 11-6 devant la réserve de La Romagne. "Il n'y a pas eu de surprises, constate Jimmy Devaux. La logique a été respectée." Le Virois de naissance, seul rescapé de l'équipe première de la saison dernière, a empoché ses trois matchs en simple et s'est imposé en double aux côtés de Radoslav Kamberov, également auteur d'un 3/3 en individuel. Les recrues Jakub Kleprlik (n°62 français) et Wang Xin (n°48 français) ont remporté chacun deux matchs en plus d'un autre double. Gilles Casali et Guillaume Martin n'ont pas créé d'exploit.

Ambition maintien

Cette victoire permet à Caen de s'élancer sur de bonnes bases, mais la première phase qu'il dispute actuellement est quasiment dépourvue d'enjeux pour lui. Il faudra attendre un deuxième championnat, dès janvier 2012, pour que les choses sérieuses commencent. L'ambition caennaise est claire : faire partie des deux promus en Pro B.