Il fallait bien une première ! Invaincus pendant les 21 premières rencontres de la saison, les Huskies de Rouen ont fini par concéder leur première défaite en championnat Élite de baseball. Pourtant, face au Paris UC, tout avait bien débuté. Dans le premier match, les Huskies dominent et prouvent, encore une fois, qu'ils ne sont pas leader du championnat par hasard. Les Rouennais remporte la première rencontre 4-0 face aux Parisiens.

Mais dans le deuxième match, les choses se corsent pour la meute qui peine à scorer et s'incline4 à 2.

Malgré cette défaite, les Rouennais restent leader du championnat Élite avec 21 victoires pour une défaite et sont encore loin devant les Templiers de Sénart qui cumulent 17 victoires et cinq défaites. Toutefois, il reste encore trois journées de championnat à disputer donc les Huskies ne sont pas hors d'atteinte des Templiers. Pour la 12e journée, les Huskies recevront les Arvernes de Clermont-Ferrand, 7e et avant-derniers du classement.

A LIRE AUSSI.

Baseball : les Huskies déroulent à Savigny

Baseball : les Huskies de Rouen perdent une de leurs couronnes

Baseball : Les Rouennais reçus 10 sur 10

Les Huskies de Rouen commencent fort la saison