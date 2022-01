Cherbourg. Après Matignon, l'ancien maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve (re)devient avocat

C'était attendu: après cinq ans passés au gouvernement de François Hollande, Bernard Cazeneuve rejoint le cabinet d'avocats d'affaires August Debouzy, à Paris. L'annonce a été faite ce lundi 3 juillet 2017. L'ancien Premier ministre et ancien maire de Cherbourg (Manche) est affecté au département Contentieux - Arbitrage - Pénal des affaires, où il travaillera sur la conformité internationale, les questions d'éthique des affaires.

Bernard Cazeneuve avait déjà exercé une activité de juriste, et notamment chez August Debouzy de 2006 à 2007.

Une connaissance de la géopolitique

Kami Haeri, avocat associé, estime que l'ancien élu "a une connaissance intime des dynamiques géopolitiques internationales. Or qu'il s'agisse de devoir de vigilance, de contrôle des exportations, les entreprises sont confrontées à des normes internationales ou extraterritoriales qu'elles doivent appréhender, interpréter et intégrer en permanence dans leur prise de décision".

Le fondateur du cabinet, Gilles August, souligne également les compétences de l'ancien locataire de Matignon en matière de droit et d'évolutions législatives, et "connaissances techniques en matière de conformité et de négociation".

Il y a quelques mois, Bernard Cazeneuve s'était exprimé sur son avenir. Il avait alors déclaré: "J'ai envie de contribuer à l'action collective. Je le ferai en écrivant, en m'exprimant si c'est utile ou en exerçant une modeste magistrature d'opinion."